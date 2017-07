Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 03.07.2017 (hib 418/2017)

Berlin: (hib/HAU) Das ÖPP-Projekt (Öffentlich-Private Partnerschaft) "Ausbau und Betrieb des A7-Teilstücks zwischen der Anschlussstelle (AS) Göttingen und der AS Bockenem" wurde an die Via Niedersachsen GmbH & Co. KG, bestehend aus den Gesellschaftern Vinci Concessions Deutschland GmbH und Meridiam Investments SAS vergeben. Das schreibt die Bundesregierung in der Antwort (18/12882) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (18/12642). Diese Unternehmen sind der Antwort zufolge an drei weiteren - in der Vorlage aufgeführten - ÖPP-Projekten beteiligt.