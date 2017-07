Inneres/Kleine Anfrage - 07.07.2017 (hib 425/2017)

Berlin: (hib/STO) Um die türkische Band "Grup Yorum" geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (18/12917). Wie die Fraktion darin schreibt, ist die 1985 gegründete Band "die wohl populärste linksgerichtete Musikgruppe der Türkei". Wissen will sie, welche Kenntnisse die Bundesregierung über die Geschichte und politische Ausrichtung von Grup Yorum sowie über die "Stellung der Band im Kulturbetrieb der Türkei und ihre Resonanz in der Öffentlichkeit" hat. Auch erkundigt sie sich nach Kenntnissen der Bundesregierung über "Anklagen, Festnahmen, Inhaftierungen, Verurteilungen, Misshandlungen und Folterungen von Grup-Yorum-Mitgliedern in der Türkei". Ferner fragen die Abgeordneten unter anderem, "inwieweit, unter welchen Umständen und mit welcher Begründung" die Bundesregierung ein Auftrittsverbot für Grup Yorum in der Bundesrepublik befürwortet.