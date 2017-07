Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit/Antwort - 12.07.2017 (hib 430/2017)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen thematisiert in einer Kleinen Anfrage (18/13073) mögliche Konsequenzen aus dem verheerenden Brand des Grenfell Tower Mitte Juni in London. Die Grünen fragen die Bundesregierung unter anderem nach möglichen Folgen des Feuers für den Sozialen Wohnungsbau sowie den Brandschutz in Deutschland. Zudem interessiert die Abgeordneten, ob sich die Bundesregierung europaweit für eine Verbesserung und Vereinheitlichung der Brandschutzbestimmungen einsetzen wird.