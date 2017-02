„Der Schutz der Menschenrechte in Krisenzeiten“ ist das Thema der Generaldebatte der 16. Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE PV), die am 23. und 24. Februar 2017 in Wien stattfindet. In den drei Ausschüssen werden die Themen „Transnationale Sicherheit im OSZE Raum: Dem Terrorismus entgegentreten“, „Nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung, Sicherstellung der Wasserversorgung und Bekämpfung des Klimawandels“ sowie das Thema „Der Schutz der Menschenrechte in Zeiten von wachsendem Populismus“ behandelt.

Für den Deutschen Bundestag wird eine Delegation unter der Leitung von Abgeordneten Doris Barnett (SPD) an der Tagung teilnehmen. Weitere Delegationsmitglieder sind: Dr. Christoph Bergner (CDU/CSU), Florian Hahn (CDU/CSU), Alois Karl (CDU/CSU), Jürgen Klimke (CDU/CSU, stellvertretender Leiter der Delegation), Elvira Drobinski-Weiß (SPD), Birgit Kömpel (SPD), Franz Thönnes (SPD) und Inge Höger (DIE LINKE.).

Weitere Informationen zur Tagesordnung und zu den Teilnehmern der 16. Wintertagung der OSZE PV können auf der Internetseite http://www.oscepa.org abgerufen werden.