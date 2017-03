EU-Ausschuss reist zu Gesprächen nach Moskau und St. Petersburg

Eine Delegation des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union wird vom 12. bis zum 17. März 2017 nach Moskau und St. Petersburg reisen. Geleitet wird die Delegation vom Vorsitzenden des Ausschusses, Gunther Krichbaum (CDU/CSU). Weitere Delegationsmitglieder sind Michael Stübgen (CDU/CSU), Detlef Seif (CDU/CSU), Heinz-Joachim Barchmann (SPD), Norbert Spinrath (SPD), Andrej Hunko (DIE LINKE.) und Marieluise Beck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

In Moskau sollen in der Staatsduma unter anderem Gespräche mit Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses, Wirtschaftsausschusses und Energieausschusses sowie mit dem Komitee der parlamentarischen Zusammenarbeit EU-Russland geführt werden. Darüber hinaus wird die Delegation in Moskau mit Vertretern aus dem Außenministerium sowie aus den Ressorts für wirtschaftliche Entwicklung, Energie und Umwelt zusammenzutreffen.

In St. Petersburg sind am 16. und 17. Januar Gespräche mit der Leitung der Stadt Petersburg und des Leningrader Gebiets vorgesehen. Geplant sind auch Treffen mit Vertretern aus der Wirtschaft und Wissenschaft sowie mit regionalen zivilgesellschaftlichen Entscheidungsträgern.

Im Mittelpunkt der Gespräche werden neben bilateralen Fragen die aktuelle Lage des russisch-europäischen Verhältnisses, die russische Wirtschafts- und Energiepolitik und die europäische Nachbarschaftspolitik stehen.