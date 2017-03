Haushaltsausschuss zu Besuch bei der Deutschen Bundesbank

Unter der Leitung der Ausschussvorsitzenden Dr. Gesine Lötzsch besucht der Haushaltsausschuss die Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Begleitet werden die Ausschussmitglieder am 29. März vom Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, Jens Spahn.

Zunächst ist eine auswärtige Sitzung vorgesehen, der sich ein Gedankenaustausch mit Bundesbankpräsident Dr. Jens Weidmann und dem Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele anschließen wird. Letzterer war von 1990 bis 1994 selbst Mitglied im Haushaltsausschuss und danach Vorsitzender des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages.

Gesprächsthemen sind u.a. die Zinspolitik der EZB aus Sicht der Bundesbank, deren Jahresüberschuss und Bilanzgewinn des vergangenen Jahres sowie die Verlagerung von Goldreserven nach Deutschland. Der letzte und schon über 20 Jahre zurückliegende Besuch des Haushaltsausschusses fand 1995 statt.