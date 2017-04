Verteidigungsausschuss vom 2. bis 5. Mai 2017 in Washington D.C.

Vom 2. bis 5. Mai 2017 reist eine Delegation des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages unter Leitung des Vorsitzenden Herrn Wolfgang Hellmich (SPD), zu Gesprächen nach Washington D.C. Die weiteren Teilnehmer sind der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion Herr Henning Otte, der Obmann der CDU/CSU-Fraktion Herr Ingo Gädechens, die Abgeordnete Stephanie Obermeier (CDU/CSU), der Obmann und verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Rainer Arnold und die Abgeordnete Doris Wagner der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Die Delegation will sich bei ihren Gesprächen in Washington über die zukünftige amerikanische Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter der neuen US-Administration informieren. Neben den deutsch-amerikanischen Sicherheitsbeziehungen stehen Fragen zum zukünftigen Verhältnis der amerikanischen Seite zu den Vereinten Nationen, der NATO und der EU auf der Tagesordnung. Darüber hinaus geht es um die Konflikte in mehreren Regionen der Welt und die Positionierung des NATO-Partners USA hierzu. Die Delegation wird sich dazu mit Vertretern des US-Verteidigungsministeriums, des Außenamtes sowie mit Parlamentariern aus Senat und Kongress treffen.