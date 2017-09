Am Montag, dem 25. September, dem Tag nach der Bundestagswahl, können sich die Nutzer des Internetauftritts www.bundestag.de darüber informieren, welche Kandidaten gewählt wurden und somit in den künftigen 19. Deutschen Bundestag einziehen werden.

Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet

Die Wahllokale sind am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Gegen 15.30 Uhr informiert Bundeswahlleiter Dieter Sarreither im Berliner Reichstagsgebäude über die Wahlbeteiligung bis 14 Uhr. Nach Schließung der Wahllokale sammelt er die aus den 299 Wahlkreisen eintreffenden Ergebnisse. Das vorläufige amtliche Endergebnis der Bundestagswahl will er zwischen 2 und 4 Uhr am frühen Montagmorgen bekanntgeben.

Sobald die gewählten Kandidaten für den 19. Deutschen Bundestag feststehen, sind sie nach und nach auf der Internetseite des Bundestages mit ihrer Kurzbiografie abrufbar. Auch eine gezielte Suche nach den Ergebnissen in den insgesamt 299 Wahlkreisen ist möglich. Hochrechnungen und Prognosen werden auf der Bundestagsseite nicht veröffentlicht.

Das amtliche Endergebnis wird schließlich in einer öffentlichen Sitzung des Bundeswahlausschusses unter Vorsitz Dieter Sarreithers am Donnerstag, dem 12. Oktober, veröffentlicht. (mj/21.09.2017)