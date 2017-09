Vier von sechs Fraktionsspitzen im neu gewählten 19. Deutschen Bundestag stehen fest. In der ersten Woche nach der Bundestagswahl haben CDU/CSU, SPD und FDP ihre Vorsitzenden und Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer und die AfD ihre Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen werden ihre Fraktionsvorstände erst zu einem späteren Zeitpunkt wählen.



Als Fraktion wird ein Zusammenschluss von Abgeordneten bezeichnet, die gemeinsam ihre politischen Interessen im Parlament durchzusetzen versuchen. Um eine Fraktion bilden zu können, müssen sich mindestens fünf Prozent der Volksvertreter zusammenschließen. Zudem müssen sie derselben Partei oder solchen Parteien angehören, die aufgrund gleichgerichteter politischer Ziele in keinem Land miteinander im Wettbewerb stehen. Die Stärke der Fraktionen ist entscheidend bei der Besetzung von Ämtern und Ausschüssen.

Volker Kauder führt weiterhin die CDU/CSU-Fraktion

Volker Kauder, der den baden-württembergischen Wahlkreis Rottweil - Tuttlingen vertritt, ist am Dienstag, 26. September, in seinem Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion bestätigt worden. Er führt die größte Parlamentsfraktion seit 2005. Kauder erhielt 180 von 239 gültigen Stimmen, 53 Abgeordnete votierten gegen ihn, sechs enthielten sich. Das entspricht einem Wahlergebnis von 77,3 Prozent.

Die CSU-Landesgruppe wird vom bisherigen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt geführt, nachdem die bisherige Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt nicht wieder für den Bundestag kandidiert hatte. Er erhielt 41 von 46 Stimmen. Drei Abgeordnete stimmten mit Nein. Es gab zudem eine Enthaltung und eine ungültige Stimme. Dobrindt ist damit auch Erster Stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Er vertritt den oberbayerischen Wahlkreis Weilheim.

Grosse-Brömer Erster Parlamentarischer Geschäftsführer

Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion wurde erneut Michael Grosse-Brömer, der den niedersächsischen Wahlkreis Harburg vertritt. Auf Grosse-Brömer entfielen 175 Stimmen bei 13 Gegenstimmen und drei Enthaltungen, was einem Wahlergebnis von 93,1 Prozent entspricht.



CDU und CSU haben in der ersten Fraktionssitzung nach der Wahl auch ihre Fraktionsgemeinschaft erneuert. Festgeschrieben wird darin unter anderem, dass die Gruppe der CSU über eigene Fraktionsorgane verfügt, der Fraktionsvorsitzende jedoch gemeinsam von allen Mitgliedern der Unionsfraktion gewählt wird. Außerdem wird in der Vereinbarung der Anteil von CDU- und CSU-Mitgliedern im Fraktionsvorstand geregelt.

Andrea Nahles an der Spitze der SPD-Fraktion

Die SPD-Fraktion wählte in ihrer ersten Sitzung am Mittwoch, 27. September, die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, zur neuen Fraktionsvorsitzenden und Nachfolgerin von Thomas Oppermann. In geheimer Wahl erhielt die Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz von 152 abgegebenen gültigen Stimmen 137, das sind 90,7 Prozent. 14 Abgeordnete stimmten mit Nein, es gab eine Enthaltung.



Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der zweitgrößten Fraktion wurde Carsten Schneider. Der Haushaltspolitiker aus Thüringen erhielt in geheimer Wahl 117 Stimmen, das sind 77 Prozent. 22 Abgeordnete stimmten mit Nein, 13 Abgeordnete enthielten sich. Schneider, der von 2013 bis 2017 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion war, tritt die Nachfolge von Christine Lambrecht an.

Gauland und Weidel führen die AfD-Fraktion

Mit großer Mehrheit hat die AfD-Bundestagsfraktion am 26. September Dr. Alexander Gauland aus Brandenburg und Dr. Alice Weidel aus Baden-Württemberg zu ihren Fraktionsvorsitzenden gewählt.



80 der 93 AfD-Abgeordneten votierten für die Doppelspitze.

Christian Lindner Vorsitzender der FDP-Fraktion

Der Parteivorsitzende Christian Lindner führt von nun an die wieder in den Bundestag eingezogene FDP-Fraktion an. Der Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen wurde in der ersten Fraktionssitzung am Montag, 25. September, einstimmig gewählt.



Erster Parlamentarischer Geschäftsführer wurde Marco Buschmann aus Nordrhein-Westfalen, als weitere Parlamentarische Geschäftsführer stehen ihm Stefan Ruppert aus Hessen und Florian Toncar aus Baden-Württemberg zur Seite. Alle vier hatten dem Bundestag bereits in der vorletzten Wahlperiode (2009 bis 2013) angehört. (vom/27.09.2017)