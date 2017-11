Liveübertragung: Dienstag, 21. November, 11.35 Uhr

Die Beteiligung der Bundeswehr am Nato-geführten Einsatz „Resolute Support“ in Afghanistan soll nach dem Willen der Bundesregierung bis Ende März 2018 verlängert werden. Dazu hat sie einen Antrag (19/21) vorgelegt, über den der Bundestag am Dienstag, 21. November 2017, in erster Lesung 45 Minuten lang beraten wird. Der Antrag soll anschließend zur weiteren Beratung an den Hauptausschuss überwiesen werden.

Unterstützung afghanischer Verteidigungs- und Sicherheitskräfte

Auftrag von „Resolute Support“ ist es, die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte auszubilden, zu beraten und zu unterstützen. Die Bundeswehr betreibt außerdem den militärischen Teil des Flugplatzes in Masar-e Scharif in Nordafghanistan, übernimmt taktische Lufttransporte und Verwundetenlufttransporte, unterstützte die deutschen Auslandsvertretungen in Afghanistan und baut ihre militärische Infrastruktur in dem Land ab.



Deutsches Einsatzgebiet sind neben Masar-e Scharif auch die Hauptstadt Kabul und Bagram. Bis zu 980 Soldatinnen und Soldaten mit entsprechender Ausrüstung können eingesetzt werden. Die Kosten für das erste Quartal 2018 gibt die Bundesregierung mit 78,7 Millionen Euro an. (vom/15.11.2017)