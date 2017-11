Liveübertragung: Dienstag, 21. November, 13.50 Uhr

Der Bundestag soll sich am Dienstag, 21. November 2017, in einer Aktuellen Stunde mit der Geldwäschebekämpfung befassen. Die Linke verlangt, das Thema „Schlussfolgerungen für Steuerpolitik und Geldwäschebekämpfung aus den Paradise Papers“ auf die Tagesordnung des Plenums zu setzen. Anlass sind die jüngsten Veröffentlichungen über die sogenannten „Paradise Papers“, in denen Strukturen, Akteure und Nutznießer „steuerlicher Parallelwelten“ (Regierungssprecher Steffen Seibert) offengelegt werden. (vom/15.11.2017)