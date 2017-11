Liveübertragung: Mittwoch, 22. November, 13.15 Uhr

Die Bundesregierung will die Beteiligung der Bundeswehr zur Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Streitkräfte fortsetzen. Dazu legt die Regierung dem Parlament einen Antrag (19/25) vor, der am Mittwoch, 22. November 2017, eine dreiviertel Stunde debattiert und im Anschluss an den noch zu konstituierenden Hauptausschuss überwiesen werden soll.

Kampf gegen die Terrororganisation IS

Insgesamt ist für die Mission der Einsatz von bis zu 150 Einsatzkräften vorgesehen. Die Aufgaben seien unter anderen die Durchführung von militärischen Ausbildungslehrgängen, die Übernahme der Koordinierungsverantwortung zeitlich begrenzt und in Rotation mit internationalen Partnern, die Wahrnehmung von Verbindungs-, Beratungs- und Unterstützungsaufgaben, die beratende Unterstützung internationaler Partner in Ausbildungszentren im Raum Erbil und Nordirak sowie die Gewährleistung von Führungs-, Verbindungs-, Warn-, Schutz- und Unterstützungsaufgaben für die Durchführung des Einsatzes deutscher Kräfte.

Die Ausbildungsunterstützung reihe sich als Beitrag zum nachhaltigen Fähigkeitsaufbau der Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak sowie der irakischen Streitkräfte ein. Die Streitkräfte würden im Rahmen und nach den Regeln eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit im Sinne des Artikel 24 Absatz 2 des Grundgesetzes handeln und seien Teil der internationalen Anstrengungen im Kampf gegen die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS), von der nach Feststellung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit ausgehe (Resolution 2170 (2014) vom 15. August 2014 und Resolution 2249 (2015) vom 20. November 2015). Die internationale Gemeinschaft leiste damit der Aufforderung des Sicherheitsrats Folge, die irakische Regierung im Kampf gegen den IS zu unterstützen (vom Sicherheitsrat im Konsens angenommene Vorsitzerklärung vom 19. September 2014). (eis/15.11.2017)