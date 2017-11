Liveübertragung: Mittwoch, 22. November, 12.30 Uhr

Der Einsatz der Bundeswehr bei der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali („Minusma“) soll verlängert werden. Das fordert die Bundesregierung in einem Antrag (19/24 neu) vor, der am Mittwoch, 22. November 2017, eine dreiviertel Stunde debattiert und im Anschluss an den noch zu konstituierenden Hauptausschuss überwiesen werden soll.

Schutz, Frieden und Aussöhnung

Für den Minusma-Einsatz ist die Beteiligung von bis zu 1.000 Soldaten vorgesehen. Für Phasen der Verlegung und Rückverlegung sowie im Rahmen von Personalwechseln und in Notsituationen soll die Personalobergrenze vorübergehend überschritten werden dürfen. Ziele des Einsatzes sind unter anderem die Unterstützung für die Umsetzung des Abkommens für Frieden und Aussöhnung in Mali, die Förderung der nationalen Aussöhnung auf allen Ebenen, der Schutz von Zivilpersonen sowie die Unterstützung beim Erhalt des malischen Kulturguts.

Der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte erfolge im Rahmen der von den Vereinten Nationen geführten Stabilisierungsmission auf Grundlage der Resolutionen 2100 (2013), 2164 (2014), 2227 (2015), 2295 (2016) und 2364 (2017) des Sicherheitsrates vom 25. April 2013, 25. Juni 2014, 29. Juni 2015, 29. Juni 2016 und 29. Juni 2017 beziehungsweise von deren Verlängerung und somit im Rahmen und nach den Regeln eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit im Sinne des Artikels 24 Absatz 2 des Grundgesetzes. (eis/15.11.2017)