Rot glänzendes Satin-Band auf immergrünen Zweigen, vier weiße und vierundzwanzig rote Kerzen: Ein Wichern-Adventskranz schmückt nun bis Weihnachten die Lobby der Abgeordneten im Reichstagsgebäude. Am Freitag, 30. November 2017, nahm Bundestagsvizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich (CDU/CSU) den Adventskranz von Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, entgegen. Seit 2008 verkürzt ein Adventskranz, der mit einem Durchmesser von zwei Metern nicht zu übersehen ist, den Abgeordneten die Wartezeit auf Weihnachten. Der handgeflochtene Kranz ist eine Spende des Evangelischen Johannesstifts Berlin, hergestellt in der stiftseigenen Gärtnerei.

Lichter bringen Botschaft der Adventszeit

Die Tradition, in den Wochen vor Weihnachten einen Adventskranz aufzustellen, geht auf den Theologen Johann Hinrich Wichern zurück. Er gründete 1833 das Raue Haus in Hamburg, in dem Kinder betreut und unterstützt wurden. Um ihren ungeduldigen Fragen zuvorzukommen, wann denn endlich Weihnachten sei, schmückte Wichern ein Wagenrad mit so vielen Kerzen, wie es Tage vom ersten Advent bis Weihnachten waren. „Das stille Licht des Adventskranzes unterbricht unsere Eile für einen Augenblick“, betonte Ulrich Lilie in seinen Grußworten.



Für eine festliche Atmosphäre zur Einstimmung auf die Adventszeit sorgte der Kinderchor der Stiftkantorei des Johannesstifts unter der Leitung von Jürgen Lindner mit Advents- und Lichtliedern wie „Macht hoch die Tür“ und „O Heiland, reiß den Himmel auf“.

Inspiration und Stille in politisch aufregenden Zeiten

Für „so viel Harmonie und die erste Adventsstimmung“ bedankte sich auch Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich. „Ich bin in der Johann-Hinrich-Wichern-Straße aufgewachsen und habe mich früh mit dem Seelsorger auseinandergesetzt“, sagte Friedrich. Christlicher Glaube gehe immer auch mit Nächstenliebe einher. Durch die Arbeit der Diakonie und der vielen Ehrenämtler werde den Schwachen geholfen.



Der Adventskranz bringe „ein bisschen Frieden in diesen angespannten politischen Zeiten“, betonte Friedrich. Zusammen mit den jungen Sängern und Sängerinnen des Kinderchors und in Anwesenheit von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) zündete er die erste Kerze auf dem Adventskranz an.



Weihnachtsbäume für das Paul-Löbe-Haus



Am Freitag, 1. Dezember, nimmt Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) im Paul-Löbe-Haus des Bundestages einen Weihnachtsbaum des Naturparks Schwalm-Nette entgegen. Mit dabei sind Kinder der Katholischen Grundschule Lobberich (Kreis Viersen).



Die Bundesvereinigung Lebenshilfe übergibt dem Bundestag im Anschluss einen weiteren Weihnachtsbaum, den ebenfalls Thomas Oppermann entgegennehmen wird. Die Übergabe wird umrahmt vom Chor der Lebenshilfe Hannover. (lau/30.11.2017)