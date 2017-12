Liveübertragung: Dienstag, 12. Dezember, 10.20 Uhr

Die Bundesregierung will die Beteiligung der Bundeswehr zur Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Streitkräfte fortsetzen. Dazu hat sie einen Antrag (19/25) vorgelegt, über den der Bundestag am Dienstag, 12. Dezember 2017, nach 45-minütiger Aussprache namentlich abstimmen wird. Grundlage ist eine Beschlussempfehlung des Hauptausschusses (19/178), in dem am Mittwoch, 4. Dezember, AfD und Die Linke gegen den Antrag gestimmt hatten. Eine Gegenstimme gab es auch von den Grünen, der Rest der Fraktion enthielt sich der Stimme. CDU/CSU, SPD und FDP unterstützten die Mandatsverlängerung. Die Debatte soll gegen 10.20 Uhr beginnen.

Mehr als 16.000 Sicherheitskräfte ausgebildet

Insgesamt ist für die Mission der Einsatz von bis zu 150 Soldatinnen und Soldaten vorgesehen. Zu den Aufgaben gehören militärische Ausbildungslehrgänge, die zeitlich begrenzte Koordinierungsverantwortung in Rotation mit internationalen Partnern, Verbindungs-, Beratungs- und Unterstützungsaufgaben, die beratende Unterstützung internationaler Partner in Ausbildungszentren im Raum Erbil und Nordirak sowie Führungs-, Warn- und Schutzaufgaben.

Die Bundesregierung sieht in der Ausbildungsunterstützung einen Beitrag zum nachhaltigen Aufbau von Fähigkeiten der Sicherheitskräfte der Region Kurdistan-Irak sowie der irakischen Streitkräfte. Seit Beginn der Ausbildungsunterstützung am 15. Februar 2015 im Raum Erbil habe die Bundeswehr gemeinsam mit internationalen Partnern insgesamt mehr als 16.000 Sicherheitskräfte ausgebildet. In geringerem Umfang seien zudem irakische Streitkräfte in Deutschland ausgebildet worden.

Spannungen zwischen Nordirak und Zentralregierung

Deutschland habe die 2014 begonnene materielle Unterstützung der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Zentralregierung fortgesetzt, heißt es in dem Antrag weiter. Im Mittelpunkt stehe bedarfsgenaue Vermittlung von Ausbildungsinhalten und gleichzeitig die Stärkung der Fähigkeit der irakischen Kräfte, das gelieferte Material angemessen zu verwalten, zu lagern und instand zu setzen. Damit die bisher im Irak erzielten Erfolge auf Dauer gesichert werden und um zu verhindern, dass der sogenannte „Islamische Staat“ wieder erstarkt, ist es aus Sicht der Regierung unerlässlich, das internationale Engagement fortzusetzen.



Im Hauptausschuss gab die Bundesregierung folgende Erklärung zu Protokoll: „Angesichts der infolge des kurdischen Unabhängigkeitsreferendums eingetretenen Spannungen zwischen der irakischen Zentralregierung und der Regierung der Region Kurdistan-Irak unterstützt die Bundesregierung Bemühungen für einen Dialogprozess aller beteiligten Parteien. Im Falle einer Wiederaufnahme substanzieller Kampfhandlungen zwischen den Sicherheitskräften der Regierung der Region Kurdistan-Irak und den irakischen Streitkräften wird die Bundesregierung unter Berücksichtigung der Sicherheitslage und in Abstimmung mit ihren internationalen Partnern unverzüglich entscheiden, die Ausbildung von Sicherheitskräften im Nordirak auszusetzen, sofern und solange die Sicherheitslage dies erfordert.“ (vom/08.12.2017)