Der Einsatz der Bundeswehr bei der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali („Minusma“) soll bis 30. April 2018 verlängert werden. Das fordert die Bundesregierung in einem Antrag (19/24 neu), den der Bundestag am Mittwoch, 22. November 2017, nach erster Lesung gegen die Stimmen der AfD-Fraktion zur weiteren Beratung an den Hauptausschuss überwiesen hat.



Schutz, Frieden und Aussöhnung

An dem Minusma-Einsatz sollen sich bis zu tausend Soldaten beteiligen können. Während der Verlegung und Rückverlegung sowie bei Personalwechseln und in Notsituationen soll die Personalobergrenze vorübergehend überschritten werden dürfen. Mit dem Einsatz will die Bundeswehr unter anderem die Umsetzung des Abkommens für Frieden und Aussöhnung in Mali unterstützen und die nationale Aussöhnung dort auf allen Ebenen fördern. Ziel ist es nach Regierungsangaben auch, Zivilpersonen zu schützen und den Erhalt des malischen Kulturguts zu unterstützen. Für das Quartal vom 1. Februar bis 30. April 2018 gibt die Regierung die Kosten mit 59 Millionen Euro an.

Die bewaffneten deutschen Streitkräfte werden laut Regierung im Rahmen einer „Stabilisierungsmission“ der Vereinten Nationen auf der Grundlage mehrerer Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingesetzt. Dabei handele es sich um die Resolutionen 2100 vom 25. April 2013, 2164 vom 25. Juni 2014, 2227 vom 29. Juni 2015, 2295 vom 29. Juni 2016 und 2364 vom 29. Juni 2017 beziehungsweise deren Verlängerung. Laut Artikel 24 Absatz 2 des Grundgesetzes kann sich der Bund zur Wahrung des Friedens in einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen und dabei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, „die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern“. (eis/22.11.2017)