Liveübertragung: Mittwoch, 13. Dezember, 13.40 Uhr

Ohne Aussprache will der Bundestag am Mittwoch, 13. Dezember 2017, drei Initiativen der Fraktionen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweisen.



Einführung von Gruppenverfahren: Mit einem Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen zur Einführung von Gruppenverfahren soll sich der Hauptausschuss befassen. Mit dem Begriff der Gruppenverfahren wird die rechtliche Bündelung gleichgelagerter individueller Ansprüche beschrieben, die eine große Zahl von Bürgern beispielsweise gegenüber Energieversorgungsunternehmen bei einem Streit um die Höhe des Strom- und Gaspreises geltend machen. Die Grünen hatten bereits in der vergangenen Wahlperiode einen entsprechenden Gesetzentwurf (18/1464) eingebracht, der allerdings keine Mehrheit fand.



In der DDR geschiedene Frauen: Ob ein Antrag der Linken, eine Forderung der Vereinten Nationen zu den in der DDR geschiedenen Frauen sofort umzusetzen, direkt abgestimmt oder überwiesen wird, steht noch nicht fest. Die Linke will über ihren Antrag abstimmen lassen.



Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages: Im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung soll schließlich ein Antrag der Grünen beraten werden, der die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ändern will, um die Regierungsbefragung im Plenum neu zu gestalten. (vom/08.12.2017)