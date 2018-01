Ohne Aussprache will der Bundestag als dritten Tagesordnungspunkt am Mittwoch, 17. Januar 2018, Änderungen der Außenwirtschaftsordnung beschließen. Die Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Hauptausschusses (19/267) zur zehnten Verordnung der Bundesregierung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung (18/13674) soll als dritter Tagesordnungspunkt kurz nach 13 Uhr aufgerufen werden. Der Hauptausschuss hat bei Enthaltung der Linken empfohlen, die Verordnung der Bundesregierung nicht aufzuheben.

Mit der Änderung werden sämtliche bisher gegen Nordkorea in der EU beschlossenen restriktiven Maßnahmen in konsolidierter Form zusammengefasst und neu gegliedert. Die Bußgeldbewehrung in der Außenwirtschaftsverordnung ist zudem an die Rechtslage in der EU-Verordnung vom 30. August 2017 über restriktive Maßnahmen gegen Nordkorea angepasst worden. (vom/17.01.2018)