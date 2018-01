Die Landwirtschaft soll vom technischen Fortschritt profitieren und nicht den Anschluss verlieren. Deshalb legt die FDP-Fraktion am Donnerstag, 18. Januar 2018, dem Plenum einen Antrag zur Digitalisierung in der Landwirtschaft erstmalig zur Beratung vor. Die Vorlage soll im Anschluss einer dreiviertelstündigen Debatte zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden. (eis/11.01.2018)