Kurz vor Beginn der Internationalen Grünen Woche in Berlin debattieren die Abgeordneten des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 18. Januar 2018, über die Ernährung in Deutschland. Die Parlamentarier nehmen sich für die vereinbarte Debatte mit dem Titel „Gesunde Ernährung – Für ein gutes Leben“ voraussichtlich eine Stunde Zeit. (eis/11.01.2018 )