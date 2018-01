Ohne Aussprache hat der Bundestag am Freitag, 19. Januar 2017, Anträge der FDP-Fraktion (19/435) und von Bündnis 90/Die Grünen (19/448) zum Transport von lebenden Tieren zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen. Ziel der FDP-Vorlage ist es, unwürdige Tiertransporte zu stoppen. Die Grünen treten für ein Moratorium für Tiertransporte in außereuropäische Länder ein.



Eine am Sitzungstag zuvor am 18. Januar geplante Abstimmung war nach einem Hammelsprung-Verfahren entfallen, weil die amtierende Bundestagspräsidentin Petra Pau aufgrund mangelnder Beschlussfähigkeit des Bundestages die Sitzung aufgehoben hatte. Danach hatten 312 anwesende Abgeordnete für die Überweisung gestimmt. Da 355 Abgeordnete (einfache Mehrheit) für die Beschlussfähigkeit erforderlich gewesen wären, musste Pau die Sitzung nach den Vorgaben der Geschäftsordnung des Bundestages aufheben. Die Überweisung wurde dann an 19. Januar nachgeholt. (eis/19.01.2018)