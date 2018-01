Ohne Debatte will der Bundestag am Mittwoch, 17. Januar 2018, das Verfahren für die Berechnung der Stellenanteile der Fraktionen beschließen. Dazu soll über einen gemeinsamen Antrag von CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen im Anschluss an die Einsetzung der Ausschüsse kurz nach 13 Uhr abgestimmt werden.

Sainte-Laguë /Schepers-Verfahren

Vorgesehen ist, dass die Zahl der auf die Fraktionen entfallenden Sitze im Ältestenrat und in den Ausschüssen des Bundestages und die Verteilung der Vorsitze in den Ausschüssen nach dem Verfahren der mathematischen Proportionen berechnet werden. Dieses Verfahren ist auch unter dem Namen seiner Begründer als Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren bekannt. Gleiches soll für die Besetzung von anderen Gremien gelten, wenn gesetzliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen.

Falls dieses Verteilverfahren nicht zur Wiedergabe der parlamentarischen Mehrheit oder zu mehrdeutigen Ergebnissen führt, soll sich die Verteilung nach dem älteren Verfahren nach d’Hondt errechnen. (vom/11.01.2018)