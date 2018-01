Liveübertragung: Donnerstag, 1. Februar, 14.25 Uhr

Die Digitalisierung in Deutschland bleibt Thema im Plenum. Einen entsprechenden Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Chancen der Digitalisierung nutzen – Digitalisierungsstrategie entwickeln“ diskutiert der Deutsche Bundestag am Donnerstag, 1. Februar 2018. Nach 45-minütiger Debatte soll die Vorlage in den Ausschuss Digitale Agenda und den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/24.01.2018)