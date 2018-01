Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat sich am Mittwoch, 31. Januar 2018, unter Vorsitz von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) konstituiert. Der Abgeordnete Stephan Brandner (AfD) ist in geheimer Wahl mit 19 Ja-Stimmen, zwölf Nein-Stimmen und Enthaltungen zum Vorsitzenden des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz gewählt worden. Die Abstimmung in der konstituierenden Sitzung des 43 Mitglieder zählenden Gremiums wurde notwendig, da einige Abgeordnete Widerspruch gegen die von Vizepräsident Thomas Oppermann vorgeschlagene Berufung Brandners eingelegt hatten. In der vergangenen Wahlperiode hatte Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) den Ausschuss geleitet.

Ordentliche Mitglieder

CDU/CSU: Michael Frieser, Dr. Hendrik Hoppenstedt, Mechthild Heil, Ansgar Heveling, Prof. Dr. Heribert Hirte, Alexander Hoffmann, Ingmar Jung, Dr. Jan-Marco Luczak, Dietrich Monstradt, Axel Müller, Prof. Dr. Patrick Sensburg, Sebastian Steineke, Dr. Volker Ullrich, Ingo Wellenreuther, Elisabeth Winkelmeier-Becker;

SPD: Karl Heinz Brunner, Dr. Edgar Franke, Esther Dilcher, Johannes Fechner, Michael Groß, Dirk Heidenblut. Sarah Ryglewski, Nina Scheer, Sonja Steffen;

AfD: Stephan Brandner, Fabian Jacobi, Jens Maier, Lothar Maier, Tobias Matthias Peterka, Roman Reusch;

FDP: Dr. Marco Buschmann, Katrin Helling-Plahr, Katharina Kloke, Jürgen Martens, Roman Müller-Böhm;

Die Linke: Görkay Akbulut, Amira Mohamed Ali, Niema Movassat, Friedrich Straetmanns;

Bündnis 90/Die Grünen: Canan Bayram, Katja Keul, Tabea Rößner, Manuela Rottmann.

Stellvertretende Mitglieder

CDU/CSU: Philipp Amthor, Olav Gutting, Dr. Stephan Harbarth, Matthias Hauer, Dr. Silke Launert, Andrea Lindholz, Karin Maag, Dr. Mathias Middelberg, Petra Nicolaisen, Michaela Noll, Hans-Jürgen Thies, Alexander Throm, Kees de Vries, Marco Wanderwitz, Dr. Anja Weisgerber;

SPD: Dr. Eva Högl, Burkhard Lischka, Dr. Matthias Miersch, Bettina Müller, Mahmut Özdemir, Sönke Rix, Marianne Schieder, Ute Vogt;

AfD: Gottfried Curio, Roland Hartwig, Jochen Haug, Beatrix von Storch, Thomas Seitz, Christian Wirth;

FDP: Otto Fricke, Dr. Stefan Ruppert, Judith Skudelny, Stephan Thomae, Dr. Florian Toncar;

Die Linke: Ulla Jelpke, Caren Lay, Cornelia Möhring, Martina Renner;

Bündnis 90/Die Grünen: Christian Kühn, Renate Künast, Irene Mihalic, Ulle Schauws.

Der Deutsche Bundestag hatte in seiner Sitzung vom 17. Januar auf Grundlage eines gemeinsamen Antrags von CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen (19/437) 23 ständige Ausschüsse eingesetzt. (mwo/eis/31.01.2018)