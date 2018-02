Liveübertragung: Donnerstag, 22. Februar, 13.05 Uhr

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Pestizide jetzt wirksam reduzieren“ steht am Donnerstag, 22. Februar 2018, erstmalig auf der Tagesordnung. Im Anschluss an die 45-minütige Debatte im Plenum soll der Antrag zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden. Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft wird voraussichtlich die Federführung übernehmen.