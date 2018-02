Liveübertragung: Donnerstag, 1. März, 10.50 Uhr

Mit zwei von der AfD-Fraktion eingebrachten Vorlagen befasst sich der Bundestag am Donnerstag, 1. März 2018, in erster Lesung. Eine Dreiviertelstunde lang debattieren die Abgeordneten über einen Antrag mit dem Titel „Zuständigkeit des Bundes für die Abwehr von Gefahren“ sowie über den Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor gewaltbereiten Ausländern. Danach sollen die beiden Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden. Die Federführung liegt voraussichtlich in beiden Fällen beim Innenausschuss (nal/23.02.2018)