Liveübertragung: Donnerstag, 1. März, 13.05 Uhr

Über einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Umgang der Bayerischen Staatsregierung mit dem Bundesrecht im Bereich der Luftreinhaltung (19/837) debattiert der Bundestag am Donnerstag, 1. März 2018, eine Dreiviertelstunde lang in erster Lesung. Danach wird die Vorlage in die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung ist offen; in Frage kommen dafür sowohl der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz als auch der Innenausschuss.



Grüne fordern Missbilligung

In der Vorlage fordern die Abgeordneten die Missbilligung der Bayerischen Staatsregierung durch den Bundestag, weil sie „hartnäckig Entscheidungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit“ ignoriere. Diese hätten die Staatsregierung zum Erlass wirksamer Luftreinhaltepläne verpflichtet. Aber noch nicht einmal durch die Androhung und Verhängung von Zwangsgeldern sei die Staatsregierung bisher zu einem rechtmäßigen Verhalten zu bewegen gewesen, heißt es in dem Antrag.

Mit diesem Verhalten gefährde die Staatsregierung das Grundrecht auf Leben und die Gesundheit zahlreicher Menschen, so die Abgeordneten. Der Bundestag solle die Bundesregierung auffordern, darauf hinzuwirken, dass Bayern die Bundesgesetze dem geltenden Recht gemäß ausführt. Gleichzeitig möge die Bundesregierung dem Bundestag zeitnah Vorschläge zur Reform der Verwaltungsgerichtsordnung unterbreiten. (nal/mwo/23.02.2018)