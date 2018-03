Auftaktveranstaltung Internationale Parlamentsstipendiat*innen Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Roth,sehr geehrter Herr Vizepräsident Friedrich (CSU),

sehr geehrte Damen und Herren, - und unsere Hauptgäste - liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten,Ich freue mich sehr, Sie heute als Vizepräsidentin der Technischen Universität Berlin aber auch im Namen der Humboldt Universität und der Freien Universität hier im Bundestag begrüßen zu dürfen.In Zeiten multipler Krisen und erstarkendem Nationalismus sind Programme wie dieses besonders wichtig um jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, Demokratie in Deutschland und die stetige Arbeit für den Erhalt der Demokratie direkt zu erfahren und den Austausch in diesem Bereich zu fördern. Als Berliner Universitäten sind wir besonders stolz, diese Programme unterstützen zu können und durch unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse die Diskussion um die globalen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu bereichern.Universitäten entwickeln und definieren ihre zentrale Rolle im steten Dialog mit allen gesellschaftlichen Kräften. In Ausfüllung dieser Rolle erbringen sie Leistungen, die für die wissenschaftliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung ihrer jeweiligen Länder von entscheidender Bedeutung sind.Keine Wissenschaftlerin, kein Wissenschaftler kann heute mehr für sich beanspruchen unbehelligt von den Weltproblemen, unbehelligt vom ökonomischen und politischen Geschehen, unbehelligt von den Zwängen, denen ansonsten die Gesellschaft unterworfen ist, ein glückliches Eremitendasein zu führen.Im Gegenteil, die Gesellschaft muss in Wissenschafts- und Innovationsthemen, in Forschungsaktivitäten und Forschungsstrategien eingebunden werden, damit die Interessen und Werte von Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigt werden können.Dies trägt unbenommen zur Steigerung von Qualität, Relevanz, sozialer Akzeptanz und Nachhaltigkeit von Forschung und Innovation in unterschiedlichen Bereichen (von sozialer Innovation über Biotechnologie zu Nanotechnologie) bei. Wir müssen Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich in Forschung und Innovation zu engagieren. Komplexe Themen erfordern komplexe Antworten, nicht alternative facts.Nun stehen Sie, als junge Akademikerinnen und Akademiker vor der Entscheidung vielleicht Ihren Berufsweg in die Politik oder im diplomatischen Dienst zu beschreiten. Bitte denken Sie, unabhängig Ihrer zukünftigen beruflichen Position immer daran, dass es neben der Bringschuld der Universitäten und Forschungseinrichtungen gegenüber Politik und Gesellschaft ebenso eine Holschuld seitens der Politik gibt, die sich nicht darin erschöpfen darf, finanzielle Ressourcen für Wissenschaft und Forschung in den Haushaltsgesetzen zu beschließen.Vielmehr muss eine tiefgreifende Diskussion über Fragen der Forschung und Wissenschaft stattfinden, die eine breite öffentliche Wirkung entfaltet. Denn Transparenz und Durchsichtigkeit sind sensible Aspekte, die Einfluss auf das Vertrauen der steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürger haben.Die großen gesellschaftlichen Herausforderungen sind nur mit geeinten Kräften zu meistern.Dies sind ernste Worte, aber wichtig ist auch, dass Sie Berlin als tolle Stadt erleben, Ihre Zeit hier genießen und nutzen!

Die Erfahrungen und Eindrücke, die Sie hier sammeln werden, bereichern Ihren eigenen Standpunkt und helfen Ihnen, Ihre eigene Position zu schärfen. Gehen Sie als Botschafterinnen und Botschafter für demokratische Werte, Toleranz, kulturelle Vielfalt und für eine friedliche Zusammenarbeit in der Welt zurück und nutzen Sie Ihre Energie und Euphorie, um die Zukunft ihrer Heimatländer aktiv zu gestalten.Vielen Dank!