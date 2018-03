Liveübertragung: Donnerstag, 15. März, 11.15 Uhr

Die Bundeswehr soll weiterhin die Friedensmission in Südsudan („Unmiss“) unterstützen. Das sieht ein Antrag der Bundesregierung vor, der am Donnerstag, 15. März 2018, durch den Bundestag diskutiert wird. Das derzeitige Mandat läuft Ende März aus. Nach dreiviertelstündiger Debatte wird die Vorlage zur federführenden Beratung in den Auswärtigen Ausschuss überwiesen. (hau/06.03.2018)