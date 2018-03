Die Bundeswehr soll sich weiterhin an der sogenannten Hybrid-Operation „Unamid“ der Afrikanischen Union (AU) und der Vereinten Nationen in der Provinz Darfur beteiligen.

Liveübertragung: Donnerstag, 15. März, 14.35 Uhr

Die Bundeswehr soll sich weiterhin an der sogenannten Hybrid-Operation „Unamid“ der Afrikanischen Union (AU) und der Vereinten Nationen in der westsudanesischen Provinz Darfur beteiligen. Darauf zielt ein Antrag der Bundesregierung ab, den der Bundestag am Donnerstag, 15. März 2018, erstmals diskutieren wird und im Anschluss zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überweisen will. Das derzeitige Mandat läuft Ende März aus. (hau/06.03.2018)