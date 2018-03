Liveübertragung: Freitag, 16. März, 10.40 Uhr

Die FDP-Fraktion will, dass der Solidaritätszuschlag ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben wird. Ein dazu vorgelegter Gesetzentwurf zur Aufhebung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 (19/1038) wird am Freitag, 16. März 2018, erstmals im Bundestag beraten. Nach 45-minütiger Debatte soll die Vorlage zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss überwiesen werden.

„Verstoß gegen das Grundgesetz“

Nach Ansicht der Liberalen ist den Bürgern bei der Einführung des Solidaritätszuschlages versprochen worden, dieser werde nur befristet erhoben, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs. Das Solidaritätszuschlaggesetz sei 1995 mit der Begründung erlassen worden, dieses „finanzielle Opfer“ sei zur Finanzierung der Vollendung der Einheit unausweichlich. Mittelfristig sei aber eine Überprüfung zugesagt worden.



„Der zur Vollendung der deutschen Einheit aufgelegte Solidarpakt II läuft 2019 aus, sodass auch die Legitimation des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 spätestens zu diesem Zeitpunkt wegfällt“, begründet die FDP-Fraktion ihren Vorstoß. Der Fortbestand des „Sonderopfers Soli“ stelle auch einen Verstoß gegen das Grundgesetz dar, da er als sogenannte Ergänzungsabgabe gegenüber der regulären Besteuerung Ausnahmecharakter besitze und dementsprechend nicht dauerhaft, sondern nur zur Deckung vorübergehender Bedarfsspitzen erhoben werden dürfe. (hau/06.03.2018)