Liveübertragung: Donnerstag, 15. März, 15.20 Uhr

Kritik am militärischen Einsatz der Türkei in Syrien üben die Fraktionen von AfD, FDP und Die Linke. In jeweils eigenen Anträgen, die am Donnerstag, 15. März 2018, erstmals beraten werden, soll das türkische Vorgehen verurteilt werden. Nach dreiviertelstündiger Debatte sollen die Anträge zur weiteren Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden. (hau/06.03.2018)