Liveübertragung: Donnerstag, 15. März, 14.15 Uhr

Ohne Aussprache will der Bundestag am Donnerstag, 15. März 2018, einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überweisen.



Renten in der DDR geschiedener Frauen: Der Titel des Antrags der Grünen lautet „Eine Lösung für die rentenrechtliche Situation der in der DDR geschiedenen Frauen schaffen“ (19/983). Darin heißt es, im Gegensatz zu Frauen aus den westlichen Bundesländern könnten in der DDR geschiedene Frauen nicht von den Rentenanwartschaften ihres früheren Ehegatten profitieren. Dies betreffe auch Scheidungen in den östlichen Bundesländern bis 1992, da dort erst in jenem Jahr der Versorgungsausgleich nach westdeutschem Muster eingeführt worden sei. Daraus ergäben sich „erhebliche soziale Härten“ vor allem bei älteren, geschiedenen Frauen, die sich vorrangig um die Familie gekümmert haben, argumentieren die Grünen. Sie verlangen deshalb von der Bundesregierung, in Anlehnung an den Versorgungsausgleich eine Regelung für diese Frauen zu finden. (che/06.03.2018)