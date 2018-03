Liveübertragung: Donnerstag, 22. März, 17.25 Uhr

Ohne Debatte wählt der Bundestag am Donnerstag, 22. März 2018, in namentlicher Abstimmung die Mitglieder von zwei weiteren Gremien: So haben alle Fraktionen Wahlvorschläge für die Mitglieder des Wahlausschusses für die vom Bundestag zu berufenden Richter des Bundesverfassungsgerichts gemäß Paragraf 6 Absatz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes angekündigt.

Die Wahlvorschläge

Die CDU/CSU schlägt folgende Abgeordnete für den Wahlausschuss vor (19/1306): Volker Kauder, Alexander Dobrindt, Michael Grosse-Brömer, Dr. Stephan Harbarth, Elisabeth Winkelmeier-Becker, Ansgar Heveling, Thomas Heilmann, Michael Frieser, Dr. Mathias Middelberg, Sebastian Steineke, Stefan Müller (Erlangen);

Die SPD hat vorgeschlagen (19/1307): Andrea Nahles, Carsten Schneider (Erfurt), Dr. Eva Högl, Thomas Oppermann, Sonja Amalie Steffen, Dr. Johannes Fechner:

Der Wahlvorschlag der AfD (19/1308) lautet: Roman Johannes Reusch, Stephan Brandner, Fabian Jacobi;

Die FDP schlägt folgende Abgeordnete vor (19/1309): Dr. Stefan Ruppert, Dr. Marco Buschmann, Otto Fricke, Stephan Thomae, Dr. Jürgen Martens, Dr. Florian Toncar, Katharina Kloke, Katrin Helling-Plahr, Roman Müller-Böhm, Ulla Ihnen, Judith Skudelny, Dr. Wieland Schinnenburg;

Wahlvorschlag der Linken (19/1310): Niema Movassat, Gökay Akbulut, Amira Mohamed Ali, Friedrich Straetmanns;

Wahlvorschlag von Bündnis 90/Die Grünen (19/1311): Britta Haßelmann, Dr. Konstantin von Notz, Katja Keul.

Der Wahlausschuss

Die 16 Richter des Bundesverfassungsgerichts werden jeweils zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt. Die vom Bundestag zu berufenden Richter werden auf Vorschlag des Wahlausschusses durch das Plenum gewählt. Der Wahlausschuss wird zu Beginn jeder Wahlperiode eingesetzt. Seine zwölf Mitglieder sind Abgeordnete der im Bundestag vertretenen Fraktionen und werden nach den Regeln der Verhältniswahl in den Wahlausschuss gewählt.

Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes

Auch für die Wahl der Mitglieder des Ausschusses für die Wahl der Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes gemäß Paragraf 5 des Richterwahlgesetzes (Richterwahlausschuss) haben die Fraktionen Wahlvorschläge vorgelegt.

Die Wahlvorschläge

Die CDU/CSU schlägt folgende Abgeordnete vor (19/1312): Mitglieder: Dr. Mathias Middelberg, Dr. Stephan Harbarth, Ansgar Heveling, Ingo Wellenreuther, Elisabeth Winkelmeier-Becker, Michael Frieser, Michael Grosse-Brömer, Dr. Patrick Sensburg, Thomas Silberhorn, Alexander Müller, Dietrich Monstadt, Michaela Noll, Ingmar Jung; Stellvertreter: Dr. Jan-Marco Luczak, Wilfried Oellers, Mechthild Heil, Thomas Heilmann, Sebastian Steineke, Dr. Volker Ullrich.

Wahlvorschlag der SPD (19/1313): Mitglieder: Dr. Eva Högl, Sonja Amalie Steffen, Burkhard Lischka, Dr. Johannes Fechner, Ute Vogt, Dr. Nils Schmid, Dennis Rohde, Bettina Müller; Stellvertreter: Dr. Matthias Miersch, Marianne Schieder, Esther Dilcher, Dirk Wiese.

Die AfD schlägt vor (19/1314): Mitglieder: Jens Maier, Stephan Brandner, Roman Johannes Reusch, Dr. Lothar Maier; Stellvertreter: Fabian Jacobi, Tobias Matthias Peterka.

Der Wahlvorschlag der FDP lautet (19/1315): Mitglieder: Dr. Stefan Ruppert, Dr. Jürgen Martens, Dr. Florian Toncar, Katharina Kloke, Katrin Helling-Plahr, Roman Müller-Böhm, Ulla Ihnen, Judith Skudelny, Dr. Wieland Schinnenburg; Stellvertreter: Stephan Thomae, Otto Fricke.

Wahlvorschlag der Linken (19/1316): Mitglieder: Friedrich Straetmanns, Gökay Akbulut, Niema Movassat; Stellvertreter: Amira Mohamed Ali;

Wahlvorschlag von Bündnis 90/Die Grünen: Mitglieder (19/1317): Canan Bayram, Dr. Manuela Rottmann; Stellvertreter: Katja Keul.

Der Richterwahlausschuss

Der Richterwahlausschuss entscheidet zusammen mit dem jeweils zuständigen Bundesministerium über die Besetzung der Richterposten an den obersten Gerichtshöfen des Bundes. Nach Artikel 95 Absatz 2 des Grundgesetzes setzt sich der Ausschuss je zur Hälfte aus den für das jeweilige Sachgebiet zuständigen Landesministern und aus vom Bundestag gewählten Mitgliedern zusammen. Der Ausschuss hat demnach derzeit 32 Mitglieder: 16 Landesminister und 16 vom Bundestag berufene Mitglieder. Letztere müssen nicht Abgeordnete des Bundestages sein. (sas/21.03.2018)