Liveübertragung: Mittwoch, 21. März, 16.45 Uhr

Der Bundestag wählt am Mittwoch, 21. März 2018, ohne Aussprache die Mitglieder von insgesamt neun Gremien, vier davon in namentlicher Abstimmung. Die Wahlvorschläge liegen dazu noch nicht vor.

Parlamentarisches Kontrollgremium

So steht zunächst die Wahl eines Mitglieds für das Parlamentarische Kontrollgremium in namentlicher Abstimmung auf der Agenda. Dafür hat die CDU/CSU einen Wahlvorschlag angekündigt. Das bisherige Mitglied Stephan Mayer (CDU/CSU) scheidet als künftiger Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium aus.

Das Parlamentarische Kontrollgremium ist für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes zuständig und überwacht den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Bundesregierung ist dazu verpflichtet, das Gremium umfassend über die allgemeinen Tätigkeiten der Nachrichtendienste und über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu unterrichten.

Vertrauensgremium

Für die Wahl eines Mitglieds für das Vertrauensgremium gemäß Paragraf 10a Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung legt die AfD erneut einen Wahlvorschlag vor, der noch nicht vorliegt, über den aber ebenfalls namentlich abgestimmt wird. Mit ihrem ersten Wahlvorschlag war die Fraktion am Donnerstag, 1. März 2018, gescheitert. Ihr Kandidat Marcus Bühl hatte mit 315 Stimmen die erforderliche Mehrheit von 355 Stimmen nicht erreicht.

Aufgabe des Vertrauensgremiums ist es, die Wirtschaftspläne für die Nachrichtendienste zu billigen, die ihm vom Bundesfinanzministerium vorgelegt werden. Aus Gründen des Geheimschutzes kann der Bundestag die Bewilligung von Ausgaben, die nach diesen geheimzuhaltenden Wirtschaftsplänen bewirtschaftet werden, ausnahmsweise davon abhängig machen, dass die Wirtschaftspläne von diesem Vertrauensgremium, das aus Mitgliedern des Haushaltsausschusses besteht, gebilligt werden. Das Gremium teilt die Abschlussbeträge der Wirtschaftspläne dem Haushaltsausschuss rechtzeitig mit. Die Mitglieder sind zur strikten Geheimhaltung verpflichtet.

Gremium nach dem Bundesschuldenwesengesetz

Für die Wahl von zwei Mitgliedern für das Sondergremium gemäß Paragraf 3 des Bundesschuldenwesengesetzes hat die AfD ebenfalls erneut Wahlvorschläge angekündigt, über die namentlich abgestimmt wird. Ihre Kandidaten Albrecht Glaser mit 249 Stimmen und Volker Münz mit 321 Stimmen hatten bei der Wahl am Donnerstag, 1. März 2018, nicht die erforderliche Mehrheit von 355 Stimmen erhalten.

Das Sondergremium gemäß Paragraf 3 des Bundesschuldenwesengesetzes wird vom Bundesfinanzministerium über alle Fragen des Schuldenwesens des Bundes unterrichtet. Die 13 Mitglieder müssen Mitglieder des Haushaltsausschusses des Bundestages sein. Sie sind zur Geheimhaltung verpflichtet.

Sondergremium nach dem Stabilisierungsmechanismusgesetz

Einen erneuten Wahlvorschlag will die AfD auch für die Mitglieder des Sondergremiums gemäß Paragraf 3 Absatz 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes vorgelegen, über den in geheimer, namentlicher Abstimmung entschieden wird. Die AfD- Kandidaten Peter Boehringer mit 308 und Dr. Birgit Malsack-Winkemann mit 314 Stimmen hatten bei der Wahl am Donnerstag, 1. März 2018, nicht die erforderlichen 355 Stimmen erhalten.

Bei dem Gremium geht es um die Beteiligung des Bundestages an Entscheidungen des Euro-Rettungsschirms EFSF (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität). Die Bundesregierung darf einem Beschlussvorschlag, der die „haushaltspolitische Gesamtverantwortung“ des Bundestages berührt, nur zustimmen oder sich enthalten, nachdem der Bundestag dazu einen zustimmenden Beschluss gefasst hat. Wenn Staatsanleihen auf dem sogenannten Sekundärmarkt, meist an Börsen, gehandelt werden sollen, kann die Bundesregierung auf die „besondere Vertraulichkeit“ der Angelegenheit hinweisen. In diesem Fall nimmt das Sondergremium die Beteiligungsrechte des Bundestages wahr.

Die Anzahl der Mitglieder und eine gleich große Anzahl von Stellvertretern ist die kleinstmögliche, bei der jede Fraktion zumindest ein Mitglied benennen kann, die Mehrheitsverhältnisse gewahrt werden und bei der die Zusammensetzung des Plenums widergespiegelt wird (Sondergremium). Wenn das Sondergremium der Bundesregierung im Hinblick auf das Erfordernis der Vertraulichkeit widerspricht, kann der Bundestag selbst seine Beteiligungsrechte wahrnehmen. Das Sondergremium berichtet dem Bundestag über Inhalt und Ergebnis seiner Beratungen, sobald die „besondere Vertraulichkeit“ wegfällt.

Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat

Anschließend wählt der Bundestag die vom ihm zu entsendenden 16 Mitglieder des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat (Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes). Dafür haben alle Fraktionen Wahlvorschläge angekündigt.

Der Vermittlungsausschuss hat insgesamt 32 Mitglieder. Neben den 16 Mitgliedern, die der Bundestag entsendet, gehören ihm auch 16 Mitglieder des Bundesrates an, die entsprechend den Fraktionsstärken benannt sind. Die Aufgabe des Vermittlungsausschusses besteht darin, einen Konsens zwischen Bundestag und Bundesrat zu finden. Weichen Beschlüsse des Vermittlungsausschusses von denen des Bundestages ab, ist eine erneute Beschlussfassung im Bundestag erforderlich.

Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“

Danach wählt der Bundestag die Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“. Dafür werden alle Fraktionen Wahlvorschläge unterbreiten. Mit vier Museen in drei deutschen Städten vermittelt die Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ Zeitgeschichte nach 1945.

Das Kuratorium beschließt alle grundsätzlichen Fragen inhaltlicher, finanzieller oder personeller Art. Der Wissenschaftliche Beirat und der Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen beraten das Kuratorium und den Präsidenten. Gemeinsam tragen sie dazu bei, dass die Stiftung ihrem Auftrag nachkommt.

Stiftung caesar

Für das zu wählende Mitglied des Stiftungsrates der „Stiftung caesar“ (Centre of Advanced European Studies and Research) wird die CDU/CSU einen Vorschlag vorlegen. Caesar ist ein neurowissenschaftliches Forschungsinstitut mit Sitz in Bonn, das mit der Max-Planck-Gesellschaft.

Das Institut wird durch eine gemeinnützige Stiftung privaten Rechts finanziert. Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft ist Vorsitzender des Stiftungsrates, dem darüber hinaus 15 weitere Mitglieder angehören. Stifter sind die Bundesrepublik Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen.

Stiftung „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“

Auch für die Wahl der Mitglieder des Kuratoriums der „Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ sind Vorschläge aller Fraktionen angekündigt. Die bundesunmittelbare Stiftung mit Sitz in Berlin wurde aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 25. Juni 1999 gegründet wurde. Sie betreut das Denkmal für die ermordeten Juden Europas mit dem Ort der Information und – nach einer Gesetzesänderung vom 3. Juli 2009 – auch die Denkmäler für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen und für die ermordeten Sinti und Roma sowie den Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde.

Das Kuratorium beschließt über alle grundsätzlichen Fragen, die zum Aufgabenbereich der Stiftung gehören. Es bestellt den Direktor und den Beirat. Alle Fraktionen des Deutschen Bundestages, die Bundesregierung, das Land Berlin, der Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas e. V., der Zentralrat der Juden in Deutschland, die Jüdische Gemeinde zu Berlin, das Jüdische Museum Berlin, die Stiftung Topographie des Terrors und die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten in Deutschland entsenden ihre Vertreterinnen und Vertreter. (sas/16.03.2018)