Liveübertragung: Donnerstag, 22. März, 12.40 Uhr

Zur Arbeits- und Sozialpolitik der neuen Großen Koalition in den kommenden dreieinhalb Jahren gibt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Donnerstag, 22. März 2018, eine Regierungserklärung ab, an die sich eine Aussprache anschließt. Für Regierungserklärung und Aussprache sind insgesamt 60 Minuten vorgesehen. (sas/16.03.2018)