Liveübertragung: Freitag, 23. März, 10.45 Uhr

Zur Rechts- und Verbraucherschutzpolitik der Bundesregierung in dieser Wahlperiode gibt Bundesjustizministerin Dr. Katarina Barley (SPD) am Freitag, 23. März 2018, eine Regierungserklärung ab, an die sich eine Aussprache anschließt. Für Regierungserklärung und Aussprache sind insgesamt 60 Minuten vorgesehen. (sas/16.02.2018)