Die Bundesregierung hat sich eigener Einschätzung nach im vergangenen Jahr „für den Erhalt und die vollständige Umsetzung bestehender Rüstungskontroll- und Abrüstungsarchitektur“ eingesetzt. Bestrebungen, diese zu untergraben, sei entgegengewirkt worden. So steht es in ihrem Jahresabrüstungsbericht 2017 (19/1380), der am Donnerstag, 19. April 2018, in die erste Lesung geht. Nach einstündiger Debatte wird er zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen; die Federführung wird voraussichtlich beim Auswärtigen Ausschuss liegen. Abschließend mitberaten werden zudem zwei abrüstungspolitische Anträge der Fraktion Die Linke (19/1299) und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/976).

Regierung: Nukleare Nichtverbreitung sichern

Wie es im Jahresabrüstungsbericht heißt, bröckelt in Europa der Konsens über bestehende abrüstungs- und rüstungskontrollpolitische Verträge. Daher müssten die Instrumente der Rüstungskontrolle an ein verändertes sicherheitspolitisches Umfeld angepasst werden.

Die Bundesregierung habe deshalb 2017 an die Ziele des deutschen OSZE-Vorsitzes (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) 2016 angeknüpft. Vertrauen dürfe nicht weiter erodieren. Die 2016 auf den Weg gebrachte Initiative für einen umfassenden Neustart der konventionellen Rüstungskontrolle in Europa müsse fortgeführt werden.

In Anbetracht des Strebens Nordkoreas nach Nuklearwaffen will die Regierung die nukleare Nichtverbreitungsarchitektur erhalten, vor allem den Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag (NVV). Für Deutschland sei und bleibe er die zentrale Grundlage der globalen nuklearen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsarchitektur.

„Vitales Interesse“ an der Einhaltung des INF -Vertrags

Weiter führt die Bundesregierung aus, dass der im Juli 2017 von den Vereinten Nationen beschlossene, aber noch nicht in Kraft getretene Vertrag über ein Verbot von Nuklearwaffen den NVV nicht ersetzen könne. Deshalb strebe sie an, schrittweise die Rahmenbedingungen zu verbessern, um neue, regelbasierte Abrüstungsschritte innerhalb des NVV zu ermöglichen.

Im Bereich der Nichtverbreitung von Atomwaffen stellten sich der Bundesregierung zufolge im vergangenen Jahr die akutesten Bedrohungen. Aber auch die Errungenschaften auf dem Gebiet der nuklearen Abrüstung seien in Gefahr. Besonders wichtig für die europäische Sicherheit sei hier der Erhalt des Intermediate Range Nuclear Forces Treaty (INF-Vertrags) zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, der „durch die Abschaffung einer ganzen Waffenkategorie landgestützter Mittelstreckenraketen seit 1987 zu einem Grundpfeiler europäischer Sicherheit“ geworden sei.

Deutschland habe ein vitales Interesse an der Einhaltung des Vertrags, so die Bundesregierung. Gemeinsam mit den Nato-Partnern habe sie daher auch 2017 alle zur Verfügung stehenden Gesprächskanäle genutzt und bei den Vertragsparteien für eine Bewahrung und Einhaltung des INF-Vertrages geworben.

Linke: INF -Vertrag erhalten

Auch die Fraktion Die Linke spricht sich in ihrem Antrag (19/1299) für den Erhalt des INF-Vertrages aus und fordert die Bundesregierung unter anderem auf, im Rahmen der Nato gegenüber den USA zu verdeutlichen, „dass die Bundesrepublik unter keinen Umständen einer Stationierung neuer zusätzlicher US-Nuklearraketen auf ihrem Territorium zustimmen“ werde.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert von der Bundesregierung einen „glaubhaften Einsatz für nukleare Abrüstung“. CDU/CSU und SPD hätten in ihrer Regierungsverantwortung abrüstungspolitische Glaubwürdigkeit verloren, weil sie an den Verhandlungen für den Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen nicht einmal als Gast teilgenommen hätten, heißt es in ihrem Antrag (19/976). Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung daher in der Vorlage unter anderem auf, dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten und daran mitzuwirken, dass das Verhältnis zum Atomwaffensperrvertrag „konstruktiv und verstärkend ausgestaltet wird“. (nal/27.03.2018)