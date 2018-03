Liveübertragung: Donnerstag, 19. April, 13.35 Uhr

Ohne Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 19. April 2018, über eine Verordnung der Bundesregierung (19/900, 19/1040) ab, durch die die Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung und die Anzeige- und Erlaubnisverordnung geändert werden. Der Umweltausschuss hat dazu gegen die Stimmen der AfD bei Enthaltung der Grünen eine Beschlussempfehlung vorgelegt (19/1333) und der Verordnung zugestimmt.

Änderung der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung: Aufgrund von EU-Vorgaben wird die Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung insofern geändert, als Pfeifenorgeln ausgeschlossen werden, der bestehende Ausschluss aus dem Anwendungsbereich für bewegliche Maschinen erweitert wird und Erleichterungen mit Blick auf die Förderung von Weiterverkauf, Gebrauchtwarenhandel und Reparatur aufgenommen werden.

Konkretisiert wird die bisherige Ausnahme für Cadmium und Blei in Filterglas und Glas für Reflexionsstandards. Die Ausnahmebefristung endet für medizinische Geräte und Überwachungs- und Kontrollinstrumente am 21. Juli 2021, für In-vitro-Diagnostika am 21. Juli 2023. Die Ausnahme für Blei in Lagerschalen und für Kältemittel enthaltende Kompressoren bei Heiz-, Belüftungs-, Klima- und Kühlanwendungen gilt für die Anwendung von Blei in hermetischen Scrollkompressoren bis 21. Juli 2019, für die Anwendung von Blei in Kompressoren bis 21. Juli 2024. Die bisherige Ausnahme für Blei in Weißglas für optische Anwendungen endet je nach Produktkategorie am 21. Juli 2021, 2023 oder 2024. Die Ausnahme hinsichtlich der Verwendung von Cadmiumselenid für Displayanwendungen wird um zwei Jahre verlängert. Die Ausnahme für LED mit cadmiumhaltigen Quantenpunkten wird nicht verlängert, sie gilt bis 31. Oktober 2019. (vom/27.03.2018)