Die Linke will die Armut in Deutschland bekämpfen.

Liveübertragung: Donnerstag, 19. April, 14.30 Uhr

„Der Armut in Deutschland den Kampf ansagen“ lautet der Titel eines Antrags der Fraktion Die Linke, der am Donnerstag, 19. April 2018, in die erste Lesung geht. 45 Minuten wird die Debatte dauern, bevor die Vorlage zur federführenden Beratung voraussichtlich an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen wird. Der Antrag liegt noch nicht vor. (nal/27.03.2018)