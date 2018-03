Liveübertragung: Donnerstag, 19. April, 19 Uhr

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will das Asylgesetz ändern und hat einen entsprechenden Gesetzentwurf angekündigt, der am Donnerstag, 19. April 2018, in die erste Lesung geht. Er sieht vor, die Möglichkeit der Zulassung von Rechtsmitteln zu erweitern, um Asylverfahren zu beschleunigen. 45 Minuten sind für die Debatte vorgesehen. Danach wird der Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen; ob die Federführung beim Innenausschuss oder beim Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz liegen wird, ist noch strittig. (nal/27.03.2018)