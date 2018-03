Liveübertragung: Donnerstag, 19. April, 15.15 Uhr

Die Bundesregierung will die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Militärmission der Europäischen Union als Beitrag zur Ausbildung der malischen Streitkräfte (EUTM Mali) fortsetzen. Dazu hat sie einen Antrag angekündigt, der am Donnerstag, 19. April 2018, in die erste Lesung geht. 45 Minuten sind für die Aussprache vorgesehen, ehe sie an die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung wird voraussichtlich beim Auswärtigen Ausschuss liegen.

Bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten

Die Entsendung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Beteiligung an der militärischen Ausbildungsmission EUTM Mali wurde erstmals am 28. Februar 2013 genehmigt. Die Mission hat das Ziel, die malischen Streitkräfte so auszubilden, dass sie selbst die Stabilität und Sicherheit in Mali gewährleisten können und damit zu einer Stabilisierung des Landes beitragen.

Zudem werden Kenntnisse auf dem Gebiet der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts vermittelt. Am 18. Mai 2017 hatte der Deutsche Bundestag einer weiteren Verlängerung des Mandats zugestimmt. Danach konnten die vorgesehenen Kräfte längstens bis zum 31. Mai 2018 eingesetzt werden. Die Mandatsobergrenze, die lediglich die theoretisch maximal einsetzbare Anzahl von Truppen widerspiegelt, liegt derzeit bei 300 Soldatinnen und Soldaten. (nal/27.03.2018)