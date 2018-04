Die Fraktion Die Linke will Hersteller zur wirksamen technischen Nachrüstung von Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten und damit Fahrverbote vermeiden. Das geht aus dem Titel eines Antrags (19/1360) hervor, den der Bundestag am Donnerstag, 19. April 2018, zusammen mit einem Antrag der FDP (19/1695) nach erster Lesung zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur überwiesen hat.

Die Bundesregierung soll nach dem Willen der Linken anordnen, dass die Hersteller von Dieselfahrzeugen auf ihre Kosten innerhalb eines Jahres bei allen in Deutschland zugelassenen Diesel-Pkw der Schadstoffklassen Euro 4, 5 und 6 bis 6c die Hardware nachrüsten, sodass die im RDE-Verfahren gemessenene Stickoxidemissionen den Wert von 200 Milligramm pro Kilometer nicht überschreiten (RDE steht für Real Driving Emissions).

Antrag der Linken

Bei Fahrzeugtypen ab Euro 4, bei denen eine Hardwarenachrüstung bis Ende 2018 technisch nicht möglich ist oder unverhältnismäßig wäre oder die von Fahrverboten betroffen sind, sollen die Fahrzeughalter von den Herstellern finanziell oder durch ein umweltgerechtes Fahrzeug entschädigt werden.

Zudem sollten alle Messergebnisse der Untersuchungskommission „Volkswagen“ veröffentlicht werden. Alle noch nicht gemessene Diesel-Pkw ab Emissionsklasse Euro 4 bis Euro 6c sollen nach Häufigkeit der Zulassung in Deutschland ebenfalls im RDE-Verfahren gemessen und die Ergebnisse veröffentlicht werden.

Auch will Die Linke, dass die Bundesregierung auf die Hersteller einwirkt, ihre relevanten technischen Schnittstellen ihrer Euro-4-, Euro-5- und Euro-6-Fahrzeuge gegenüber anderen Anbietern von Hardwarelösungen offenzulegen, um so den Nachrüstprozess zu beschleunigen.

Antrag der FDP

Die FDP fordert in ihrem Antrag intelligente Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in deutschen Städten. Vor allem sollten Fahrverbote verhindert werden. Sie verlangt einen realistischen Zeitplan zur Einführung der vorgesehenen Programme zur Nachrüstung von Dieselbussen und der Digitalisierung des Verkehrs.

Die Automobilhersteller, die Fahrzeuge mit Betrugssoftware ausgeliefert haben, sollten ohne Einschränkung in die Pflicht genommen werden, die betroffenen Fahrzeuge auf eigene Kosten umzurüsten. Für den Fall eines höheren Kraftstoffverbrauchs bei umgerüsteten Fahrzeugen solle die Regierung für einen Vertrauensschutz für die getäuschten Verbraucher bei der Kraftfahrzeugsteuer sorgen. Im Übrigen müsse die digitale Infrastruktur ausgebaut werden, damit moderne Technologien wie vernetztes Fahren schnell umgesetzt werden und der innerstädtische Verkehr besser fließen kann. (nal/vom/19.04.2018)