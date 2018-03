Liveübertragung: Donnerstag, 19. April, 17.30 Uhr

Die FDP will die Rechtssicherheit im internationalen Investitionsschutz voranbringen und dazu einen Antrag vorlegen, der am Donnerstag, 19. April 2018, in erster Lesung beraten wird. Der Antrag liegt noch nicht vor. 45 Minuten soll die Aussprache dauern, ehe der Antrag zur federführenden Beratung voraussichtlich an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen wird.

Mit Investitionsschutzverträgen sichern Staaten ihren Investoren jeweils völkerrechtlichen Schutz im jeweiligen Gaststaat zu. Weltweit gibt es ungefähr 3.000 bilaterale und multilaterale Investitionsförderungs- und -schutzverträge. Deutschland hat seit 1959 mehr als 130 bilaterale Investitionsschutzverträge abgeschlossen. Durch das geplante Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) sowie die Freihandelsabkommen mit Kanada (Ceta) und Vietnam hat das Thema Investitionsschutz an Bedeutung gewonnen. (nal/27.03.2018)