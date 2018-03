Liveübertragung: Freitag, 20. April, 9 Uhr

Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD fordern einen Stopp der Gewaltexzesse gegen die Rohingya und ihre vollständige Anerkennung als gleichberechtigte Volksgruppe in Myanmar (Burma). Das geht aus einem Antrag hervor, der am Freitag, 20. April 2018, in die erste Lesung geht. Der Antrag liegt noch nicht vor. 45 Minuten sind für die Debatte vorgesehen, danach wird er zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe überwiesen.

Muslimische Minderheit in Myanmar

Die muslimischen Rohingya werden im mehrheitlich buddhistischen Myanmar seit Jahrzehnten systematisch unterdrückt. Der Konflikt eskalierte im Sommer 2017, als Rohingya-Rebellen bei Angriffen etwa ein Dutzend Sicherheitskräfte töteten. Das Militär zerstörte daraufhin zahlreiche Rohingya-Dörfer und vertrieb ihre Einwohner.

Nach Angaben der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ sind allein im ersten Monat des Konflikts 6.700 Rohingya getötet worden. Rund 700.000 Angehörige der Minderheit sind ins überwiegend muslimische Bangladesch geflohen. (nal/27.03.2018)