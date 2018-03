Liveübertragung: Donnerstag, 19. April, 16.45 Uhr

Die Fraktion der AfD fordert eine Überprüfung der von der EU festgelegten Stickstoffdioxid-Grenzwerte (NO 2 ), die seit 2005 in deutschen Städten gelten. So steht es in einem Antrag, der am Donnerstag, 19. April 2018, in die erste Lesung geht. Der Antrag liegt noch nicht vor. 45 Minuten sind für die Debatte vorgesehen. Danach wird der Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung wird voraussichtlich beim Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit liegen.

Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation

Der gültige NO 2 -Jahresmittelwert für die Außenluft von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter wurde 1999 auf Vorschlag der EU-Kommission von den EU-Mitgliedstaaten beschlossen und 2008 von der EU bestätigt. Gleichzeitig wurde ein Ein-Stunden-Mittelwert von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter verabschiedet, der höchstens 18 Mal pro Jahr überschritten werden darf (EU 2008). Die EU-Grenzwerte zur Luftreinhaltung wurden in allen Mitgliedstaaten und somit auch in Deutschland in nationales Recht umgesetzt.

Die EU-Kommission stützt ihre Vorschläge für Grenzwerte auf Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Empfehlungen der WHO wurden im Jahr 2000 als Luftgüteleitwerte in den WHO Air Quality Guidelines for Europe veröffentlicht (WHO 2000). (nal/27.03.2018)