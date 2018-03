Liveübertragung: Donnerstag, 19. April, 13.30 Uhr

Ohne Aussprache will der Bundestag am Donnerstag, 19. April 2018, drei Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweisen.

Bewaffnete Drohnen: Die Linke fordert in einem Antrag, dass die Bundeswehr keine bewaffneten Drohnen beschaffen darf. Der Antrag liegt noch nicht vor. Er soll federführend im Verteidigungsausschuss beraten werden.

Grundsicherung: Bündnis 90/Die Grünen haben einen Antrag angekündigt, der darauf abhielt, soziale Teilhabe und Selbstbestimmung für die Bezieher von Grundsicherungsleistungen zu gewährleisten und auf Sanktionen und Ausgrenzung der Betroffenen zu verzichten. Der Antrag soll federführend im Ausschuss für Arbeit und Soziales beraten werden.

Betriebsratswahlen: Bündnis 90/Die Grünen wollen darüber hinaus einen Antrag vorlegen, der zum Ziel hat, die Wahlen von Betriebsräten zu erleichtern und engagierte Beschäftigte zu schützen. Der Antrag soll federführend im Ausschuss für Arbeit und Soziales beraten werden. (vom/27.03.2018)