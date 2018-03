Liveübertragung: Donnerstag, 19. April, 12.25 Uhr

Die FDP-Fraktion will den Wohnungsbau entbürokratisieren und damit die Kostenexplosion eindämmen, die ihrer Meinung nach durch bürokratische Vorgaben verursacht worden ist. Das geht aus einem Antrag hervor, der am Donnerstag, 19. April 2018, eine Stunde lang in erster Lesung im Plenum beraten wird, bevor er voraussichtlich an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit zur federführenden Beratung überwiesen wird. Der Antrag liegt noch nicht vor. (nal/27.03.2018)