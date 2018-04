Der Bundestag hat am Donnerstag, 26. April 2018, einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Bürokratieentlastung für Unternehmen schaffen – Fälligkeitsdatum der Sozialversicherungsbeiträge verschieben“ (19/1838) nach erster Lesung zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen. Die FDP hatte für eine Überweisung an den Wirtschaftsausschuss plädiert, wurde von der Mehrheit der Koalitionsfraktionen und der AfD aber überstimmt.

„Belastung für kleine und mittelständische Unternehmen“

Die FDP will den Unternehmen die Möglichkeit einräumen, den bürokratischen Aufwand im Hinblick auf die Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge zu senken. Die Liquidität der Sozialversicherungsträger solle dadurch gewährleistet werden, dass am Jahresbeginn eine Sondervorauszahlung von Sozialversicherungsbeiträgen geleistet wird, die sich auf ein Elftel des Vorjahresumsatzes beläuft. Das Fälligkeitsdatum der Sozialversicherungsbeiträge solle auf den drittletzten Werktag des Folgemonats verschoben werden. Dabei müsse der Beitragsnachweis der Einzugsstelle spätestens am zweiten Arbeitstag vor Fälligkeit der Beiträge, also um Mitternacht des fünftletzten Bankarbeitstages eines Monats, vorliegen.

Das Hauptproblem besteht für Unternehmen darin, schreibt die FDP, dass in jedem Monat zwei Lohnabrechnungen erforderlich seien, da mit der Zahlung im Folgemonat mögliche Differenzen ausgeglichen werden müssen. Außerdem müssten die Unternehmen die monatlichen Vorauszahlungen für Arbeitsleistungen tätigen, die noch gar nicht erbracht und entsprechend von potenziellen Kunden noch nicht entlohnt wurden. Damit würden gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen Finanzmittel entzogen, die sie sonst für Investitionen und Innovationen verwenden können. Auch müssten kleine Unternehmen bei der Bearbeitung der Sozialversicherungsbeiträge häufig auf externe Dienstleister zurückgreifen, da sie selbst nicht mehr die Kapazitäten hätten, diesen Mehraufwand zu bewältigen. (vom/26.04.2018)