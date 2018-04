Die Bundesregierung will die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Militärmission der Europäischen Union als Beitrag zur Ausbildung der malischen Streitkräfte ((European Union Training Mission Mali, EUTM Mali) fortsetzen. Dazu hat sie einen Antrag (19/1597) vorgelegt, den der Bundestag am Donnerstag, 19. April 2018, nach erster Lesung zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen hat.

Bis zu 350 Soldatinnen und Soldaten

Die Entsendung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Beteiligung an der militärischen Ausbildungsmission EUTM Mali wurde erstmals am 28. Februar 2013 genehmigt. Die Mission hat das Ziel, die malischen Streitkräfte so auszubilden, dass sie selbst die Stabilität und Sicherheit in Mali gewährleisten können und damit zu einer Stabilisierung des Landes beitragen. Zudem werden Kenntnisse auf dem Gebiet der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts vermittelt.

Am 18. Mai 2017 hatte der Deutsche Bundestag einer weiteren Verlängerung des Mandats zugestimmt. Danach konnten die vorgesehenen Kräfte längstens bis zum 31. Mai 2018 eingesetzt werden. Die Mandatsobergrenze, die lediglich die theoretisch maximal einsetzbare Anzahl von Truppen widerspiegelt, liegt derzeit bei 300 Soldatinnen und Soldaten. Sie soll für den nun zu beschließenden Verlängerungszeitraum bis 31. Mai 2019 auf 350 Soldatinnen und Soldaten erhöht werden. Die Kosten der Mandatsverlängerung beziffert die Bundesregierung mit rund 36,5 Millionen Euro.

Wie die Regierung schreibt, hat sich die humanitäre Lage in dem westafrikanischen Land grundsätzlich verbessert, der Bedarf bestehe jedoch weiterhin vor allem im Norden und im Zentrum des Landes fort. Die anhaltende politische Krise verstärke die strukturellen Schwächen wie unzureichenden Zugang zu Wasser- und Sanitärversorgung und zu Gesundheitsdiensten, chronische Ernährungsunsicherheit und Mangelernährung. Derzeit gebe es nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 38.000 Binnenvertriebene. In den Nachbarstaaten hätten rund 130.000 Flüchtlinge aus Mali Aufnahme gefunden. Insgesamt seien etwa 4,1 Millionen Menschen weiterhin auf humanitäre Hilfe angewiesen. (nal/19.04.2018)